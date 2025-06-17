Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 17 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 15-28 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 20-31, в Мицпе-Рамоне – 17-31, на побережье Мертвого моря – 23-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-27, в Ариэле – 17-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-32, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-субботу – без существенных изменений.