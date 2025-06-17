Иранские источники: этой ночью Израиль пытались атаковать крылатыми ракетами

Судя по сообщениям иранской стороны, в ночь на 17 июня по Израилю дважды были выпущены крылатые ракеты. В каждом залпе было примерно по пять ракет.

О каком-либо ущербе в Израиле не сообщается.

В 3:29 тревога "Цева адом" звучала в центре Израиля, в 4:34 – на севере Израиля. Ранее, в 00:24 тревога звучала в центре и на юге Израиля – судя по сообщениям иранских источников, около полуночи в сторону Израиля были выпущены баллистические ракеты.