Начато расследование в отношении постояльцев гостиницы в Хайфе, которые вели съемку с балкона

Полиция Хайфы начала расследование после получения сообщений о том, что постояльцы одной из гостиниц установили оборудование для ведения съемки на балконе номера и направили камеры на порт Хайфы.

Сотрудники полиции изъяли оборудование, а его владельцев пригласили в отделение полиции для расследования.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что информация передана также Службе общей безопасности.