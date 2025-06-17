Начато расследование в отношении постояльцев гостиницы в Хайфе, которые вели съемку с балкона
время публикации: 17 июня 2025 г., 00:08 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 00:08
Полиция Хайфы начала расследование после получения сообщений о том, что постояльцы одной из гостиниц установили оборудование для ведения съемки на балконе номера и направили камеры на порт Хайфы.
Сотрудники полиции изъяли оборудование, а его владельцев пригласили в отделение полиции для расследования.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что информация передана также Службе общей безопасности.