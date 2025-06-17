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Израиль

Начато расследование в отношении постояльцев гостиницы в Хайфе, которые вели съемку с балкона

время публикации: 17 июня 2025 г., 00:08 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 00:08
Начато расследование в отношении постояльцев гостиницы в Хайфе, которые вели съемку с балкона
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция Хайфы начала расследование после получения сообщений о том, что постояльцы одной из гостиниц установили оборудование для ведения съемки на балконе номера и направили камеры на порт Хайфы.

Сотрудники полиции изъяли оборудование, а его владельцев пригласили в отделение полиции для расследования.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что информация передана также Службе общей безопасности.

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