Задержаны двое граждан Израиля по подозрению в шпионаже в пользу Ирана
время публикации: 15 июня 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 18:17
В ночь на 15 июня были задержаны двое граждан Израиля по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что согласно подозрениям, задержанные "действовали по заданию иранских кураторов уже после начала операции "Народ как лев", то есть в то время, когда Израиль находился в состоянии военного противостояния с Ираном.
Расследованием занимаются подразделение "Лахав 433" и Общая служба безопасности.
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