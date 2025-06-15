В ночь на 15 июня были задержаны двое граждан Израиля по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что согласно подозрениям, задержанные "действовали по заданию иранских кураторов уже после начала операции "Народ как лев", то есть в то время, когда Израиль находился в состоянии военного противостояния с Ираном.

Расследованием занимаются подразделение "Лахав 433" и Общая служба безопасности.