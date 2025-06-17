Внимание, розыск: пропал 40-летний Роман Дорожинский из Кфар-Сабы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 40-летний Роман Дорожинский из Кфар-Сабы. В последний раз его видели в воскресенье, 15 июня, на улице А-Маапилим в Кфар-Сабе, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 180 см, носит бороду, голубые глаза, светлые волосы. Был одет в серые брюки длиной до середины голени, черную футболку с изображением солнца.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Кфар-Сабы по телефону 09-7473444.