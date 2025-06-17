Стрельба в хайфском районе Рамот Сапир: тяжело ранен мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине в возрасте около 40 лет, получившем тяжелые ранения в результате стрельбы в квартале Рамот Сапир в Хайфе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали сбор улик на месте происшествия, в районе устанавливаются мобильные блокпосты, ведется розыск подозреваемых.

Полиция предполагает криминальную подоплеку происшествия.