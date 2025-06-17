Стрельба в хайфском районе Рамот Сапир: тяжело ранен мужчина
время публикации: 17 июня 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 12:35
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине в возрасте около 40 лет, получившем тяжелые ранения в результате стрельбы в квартале Рамот Сапир в Хайфе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали сбор улик на месте происшествия, в районе устанавливаются мобильные блокпосты, ведется розыск подозреваемых.
Полиция предполагает криминальную подоплеку происшествия.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025