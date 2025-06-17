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Израиль

Тревога "Цева адом" в Израиле: ракетный обстрел из Ирана

время публикации: 17 июня 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 17:41
Тревога "Цева адом" в Израиле: ракетный обстрел из Ирана
Ayal Margolin/Flash90

В 17:15-17:18 17 июня тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана.

Сирены слышны от Тель-Авива до Нетании.

Работает система ПРО.

МАДА: сообщений о раненых не поступало, четыре человека получили травмы по пути в убежища.

В 17:28 поступило уведомление Управления тылом о том, что можно покинуть убежища.

ЦАХАЛ заявляет, что из Ирана "было выпущено несколько ракет" и что "большинство из них перехвачено".

Израиль
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