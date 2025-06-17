Тревога "Цева адом" в Израиле: ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 17 июня 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 17:41
В 17:15-17:18 17 июня тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана.
Сирены слышны от Тель-Авива до Нетании.
Работает система ПРО.
МАДА: сообщений о раненых не поступало, четыре человека получили травмы по пути в убежища.
В 17:28 поступило уведомление Управления тылом о том, что можно покинуть убежища.
ЦАХАЛ заявляет, что из Ирана "было выпущено несколько ракет" и что "большинство из них перехвачено".