Тревога "Цева адом" в Израиле: ракетный обстрел из Ирана

В 17:15-17:18 17 июня тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана.

Сирены слышны от Тель-Авива до Нетании.

Работает система ПРО.

МАДА: сообщений о раненых не поступало, четыре человека получили травмы по пути в убежища.

В 17:28 поступило уведомление Управления тылом о том, что можно покинуть убежища.

ЦАХАЛ заявляет, что из Ирана "было выпущено несколько ракет" и что "большинство из них перехвачено".