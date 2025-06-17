Командование тылом скорректировало этапы рассылки предупреждений о ракетных обстрелах

После многочисленных и противоречивых публикаций об изменениях в системе предупреждений о ракетных обстрелах, рассылаемых Командованием тылом, "Пикуд а-Ореф" сообщает о корректировании системы уведомлений.

В период ракетных обстрелов из Ирана будут выходить следующие уведомления:

– Примерно за 10 минут до обстрела выйдет "предварительное сообщение" о необходимости подготовиться перейти в защищенное пространство.

– В момент получения сообщения о необходимости пойти в бомбоубежище и сирены, необходимо будет сделать это в течение указанного в сообщении времени.

– Выйти из бомбоубежища можно будет только после появления третьего сообщения, разрешающего покинуть защищенное пространство.