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Израиль

Командование тылом скорректировало этапы рассылки предупреждений о ракетных обстрелах

время публикации: 17 июня 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 17:33
Командование тылом скорректировало этапы рассылки предупреждений о ракетных обстрелах
Пресс-служба ЦАХАЛа

После многочисленных и противоречивых публикаций об изменениях в системе предупреждений о ракетных обстрелах, рассылаемых Командованием тылом, "Пикуд а-Ореф" сообщает о корректировании системы уведомлений.

В период ракетных обстрелов из Ирана будут выходить следующие уведомления:

– Примерно за 10 минут до обстрела выйдет "предварительное сообщение" о необходимости подготовиться перейти в защищенное пространство.

– В момент получения сообщения о необходимости пойти в бомбоубежище и сирены, необходимо будет сделать это в течение указанного в сообщении времени.

– Выйти из бомбоубежища можно будет только после появления третьего сообщения, разрешающего покинуть защищенное пространство.

Израиль
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