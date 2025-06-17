Командование тылом скорректировало этапы рассылки предупреждений о ракетных обстрелах
время публикации: 17 июня 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 17:33
После многочисленных и противоречивых публикаций об изменениях в системе предупреждений о ракетных обстрелах, рассылаемых Командованием тылом, "Пикуд а-Ореф" сообщает о корректировании системы уведомлений.
В период ракетных обстрелов из Ирана будут выходить следующие уведомления:
– Примерно за 10 минут до обстрела выйдет "предварительное сообщение" о необходимости подготовиться перейти в защищенное пространство.
– В момент получения сообщения о необходимости пойти в бомбоубежище и сирены, необходимо будет сделать это в течение указанного в сообщении времени.
– Выйти из бомбоубежища можно будет только после появления третьего сообщения, разрешающего покинуть защищенное пространство.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 июня 2025