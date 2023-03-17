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    В Израиле

    В Хайфе убита молодая женщина, задержан ее муж

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    В Хайфе найдено тело молодой женщины со следами насилия
    Пресс-служба МАДА

    Утром в пятницу, 17 марта, в Хайфе в квартире жилого дома было найдено тело женщины примерно 30 лет со следами насилия. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

    Полиция сообщает, что задержан муж убитой женщины, мужчина 35 лет. Уточняется, что убитой был 31 год.

    По данным СМИ, мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что задушил свою жену. В квартире в это время находились дети, которые спали. После задержания подозреваемого дети были вывезены из квартиры – пока неясно, переданы ли они под опеку родственников или социальных служб.

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    Информация уточняется.

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