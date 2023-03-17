В связи с проведением марафона перекрыты многие улицы Иерусалима

Утром в пятницу, 17 марта, полиция перекрыла многие улицы Иерусалима в связи с проведением традиционного ежегодного марафона, в котором принимают участие тысячи спортсменов – как любителей, так и профессионалов.

Перекрыты улицы: кампус Еврейского университета, улица Нетанель Лорх, бульвар Рабин, улицы Ротшильд, Каплан, бульвар Хаим Азаз, улицы Черняховски, ПАЛМАХ, Аза, а-Наси, Керен а-Йесод, а-Мелех Джордж, Яфо, площадь ЦАХАЛ, улица а-Цанханим, бульвар Хаим Бар-Лев, улицы Джордж Адам Смит, а-ЛЕХИ, Мартин Бубер, Биньямин Мазар, Черчилль, Карив, Яффские ворота, улицы а-Патриархия а-Арменит, Сионские ворота, улицы Хативат Йерушалаим, а-Мелех Давид, Эмиль Бота, Элиягу Шама, Жаботински, Шопен, Дубнов, Герц, Эмек Рефаим, проспекты Дерех а-Ракевет, Дерех Бейт-Лехем, улица Давид Ремез, проспект Дерех Хеврон (до улицы Моше Барам), улицы Яновски, Йегуда, Пьер Кениг, Элазар а-Модаи, Ковшей Катамон, Йегошуа Явин и парк Сакер и др. Полный список перекрытых улиц опубликован на сайте муниципалитета Иерусалима.

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Во время марафона возможны проблемы с проездом транспорта на улицах, прилегающих к маршрутам забега.

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Полиция напоминает, что во время марафона в городе запрещено использование дронов.

Движение транспорта по улицам будет возобновляться по мере продвижения марафонцев, вплоть до 14:00.

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Иерусалимский марафон проводится на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В столице Израиля усилены меры безопасности. Для обеспечения порядка задействованы сотни полицейских и бойцов пограничной службы.