Ошибка президента и ее последствия. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Отъезд Биньямина Нетаниягу в Берлин должен был превратиться в еще один такт войны между ним и противниками его правительства. Борцы против юридической реформы заранее сообщили, что намерены блокировать дорогу в аэропорт "Бен-Гурион". В канцелярии главы правительства готовили обходной маневр, точнее – полет, чтобы доставить премьер-министра и его супругу прямо на летное поле. Изначально вылет был назначен на 14:00. Планы однако стали меняться быстро. Сначала было объявлено, что Сара Нетаниягу остается в Израиле, и это истолковали как извлечение уроков из критики по поводу уикэнда четы Нетаниягу в Риме. Затем стало известно, что Биньямин Нетаниягу сократил время пребывания в Берлине до одних суток, и это было увязано с напряженностью на севере страны. Вылет был отложен на 17:00 ("Нетаниягу хочет быть в Израиле, когда снимут запрет с публикаций подробностей инцидента на севере", – говорили в окружении премьера). А затем премьер-министр появился в Кнессете в обществе Рона Дермера (особо приближенного), Арье Дери (особо приближенного и главы важной партии в коалиции), Йоава Киша (министра, отвечающего за связь правительства и Кнессета), Симхи Ротмана... и все стало ясно. Рейс премьера отложили на 22:00, и вскоре было официально объявлено об ожидающейся речи президента Ицхака Герцога.

В отличие от обычных граждан, премьер-министр, его окружение, главы коалиционных и оппозиционных партий хорошо знали о содержании "всенародного компромисса". В последнюю неделю один за другим депутаты и министры от "Ликуда" посещали президентскую канцелярию, беседовали, предлагали, спорили. Ротман, кажется, теперь сможет найти дорогу туда с закрытыми глазами. Координировал переговоры от имени коалиции секретарь правительства Йоси Фукс. И, несмотря на такое число вовлеченных и посвященных, план президента обескуражил коалицию настолько, что Бецалель Смотрич прервал визит в США и вылетел в Израиль, а министру юстиции Яриву Левину пришлось нарушить святость траурной недели ("шивы") по умершему отцу и принять участие в переговорах.

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До сих пор неясно, почему президент принял решение положить на стол именно такое, не имеющее шансов быть принятым предложение. По одной из версий, изначально он намеревался предложить более сбалансированный проект, однако изменил свои намерения под давлением лидеров уличных протестов. Вторая версия, связанная с первой и больше похожая на правду, заключается в том, что Ицхак Герцог отчаялся в возможности найти компромисс, который устроил бы обе стороны, и вернулся в "отчий дом", иными словами туда, где был всегда – к левому, светскому, либеральному Израилю. В предложении президента есть почти все, что левые либералы хотели бы видеть. Последствия не замедлили проявиться.

Когда политики узнали, что в себя включает окончательный вариант президентской инициативы, они быстро поняли, что менять что-либо, во всяком случае на данном этапе, никто не будет. Вопрос, который стоял перед Нетаниягу, был простым и жестоким: сказать президенту "да, но" или отклонить предложение на корню.

Как бы ни относиться к юридической реформе, совершенно очевидно, что предложение Герцога не могло быть приемлемо не только для Ярива Левина и Симхи Ротмана, но и ни для одного правого правительства, которое хочет реформировать юридическую систему. Предложение, в котором нет изменения баланса сил в комиссии по выбору судей, предложение, в котором впервые законодательно закрепляется право суда отменять законы, принятые Кнессетом, но нет механизма переголосования (преодоления вето БАГАЦа), предложение, в котором расширяется охват Основного закона о достоинстве и свободе, а как следствие оказывается под угрозой эффективность Основного закона о национальном характере государства, то есть вновь демократической составляющей придается вес над еврейской, предложение, в котором полностью сохраняется власть юридических советников – это не компромисс, а капитуляция под давлением массовых протестов. И именно это дали понять Нетаниягу его политические и коалиционные партнеры.

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У каждого были свои причины для недовольства. Но главную роль сыграл Ярив Левин, который наложил категорическое и непререкаемое вето на это предложение, разумеется получив поддержку Симхи Ротмана. Нетаниягу, говорят в политических кругах, был готов к компромиссу. Когда-то в декабре 2000 года, отправляя делегацию на последнюю попытку переговоров с Арафатом, премьер-министр Эхуд Барак сказал своему министру иностранных дел Шломо Бен-Ами: "Привези мне любое соглашение, только не позорное". Сегодня Биньямин Нетаниягу был бы готов на любой компромисс, который положит конец противостоянию вокруг реформы. Только не на "позорный компромисс". Барак опасался проиграть выборы. Нетаниягу опасается остаться без коалиции и без партии.

"Ликуд" переживает не лучшие дни. Несмотря на победу, одержанную на выборах всего четыре месяца назад, несмотря на возвращение к власти и формирование однородной ("правой, только правой, самой правой коалиции"), складывается впечатление, что партия ускользает из рук лидера.

На этой неделе Юлий Эдельштейн не явился на голосования по законам коалиции. Законопроект о порядке объявления премьер-министра неспособным исполнять свои обязанности и закон о преодолении вето БАГАЦа были утверждены без главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. В "Ликуде" приняли решение примерно наказать Эдельштейна и лишили его на три недели права подавать законопроекты и предложения на повестку дня, а также выступать от имени "Ликуда". Наказание само про себе достаточно странное, учитывая, что глава самой престижной комиссии парламента в состоянии найти способ высказываться и продвигать инициативы. Однако еще более интересным был тот факт, что в окружении Нетаниягу быстро отмежевались от этого решения, заявив, что оно было принято самовольно главой фракции Офиром Кацем без консультации с Нетаниягу. С каких пор в "Ликуде" что-то происходит без консультации с Биньямином Нетаниягу?

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Не прошло и нескольких часов как стало известно, что Давид Амсалем представил на рассмотрение Кнессета проект "французского закона", освобождающего премьер-министра от уголовной ответственности на время каденции. И тут в окружении Нетаниягу поспешили заявить, что законопроект был подан без ведома главы партии. Не исключено, что так оно и есть: Нетаниягу, при всем его горячем желании видеть "французский закон" утвержденным, понимает, что сейчас наверное худшее с имиджевой точки зрения время для его выдвижения. Амсалем, который так и не стал министром, показывает таким образом то ли верноподданничество, то ли способность подкладывать свинью боссу. Так или иначе, такой шаг Амсалема ничего хорошего о контроле Нетаниягу над партией не говорит.

Это только часть происходящего в правящей партии. Очевидно, что Нетаниягу не может выставить эффективный заслон перед набирающим силу Левином. Именно поэтому глава "Ликуда" был вынужден встать в строй и вслед за депутатами объявить предложение президента Герцога односторонним и несбалансированным. Находясь в Германии, Нетаниягу объявил, что, судя по всему, дальнейшие шаги по утверждению реформы будут односторонними. Голос Нетаниягу – слова Левина.

Неспокойная атмосфера в коалиции касается не только реформы. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир никак не может, а постепенно складывается впечатление, что и не очень хочет, наладить нормальные рабочие отношения с высшим генералитетом полиции, в частности с генеральным инспектором. Скандальная отставка главы тель-авивского округа Ами Эшеда была только первым звонком. Генеральный инспектор давно хотел избавиться от Эшеда и использовал шанс, предоставленный ему разгневанным министром. В дело вмешалась юридический советник правительства, заморозившая увольнение офицера. Отношения внутри треугольника Бен-Гвир – Шабтай – Баарав-Миара превратились в непрекращающуюся драму. 16 марта министр национальной безопасности потребовал уволить юридического советника. Должно произойти что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы это пожелание Бен-Гвира было удовлетворено.

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Бецалель Смотрич продолжает искупать свою вину за вербальные вольности ("Стереть Хауару с лица земли"), и это занимает у него гораздо больше времени, чем борьба с дороговизной жизни.

Нетаниягу благодарит Всевышнего за каждый день, когда неопытные и нежелающие обуздать себя коалиционные партнеры не оказываются в эпицентре очередного скандала.

Неудачное предложение президента по компромиссу вокруг реформы поменяло стороны ролями. Ранее на этой неделе профессор Юваль Эльбашан и предприниматель Гиора Ярон представили в Кнессете проект Фридмана-Эльбашана. Если нельзя было ожидать, что коалиция примет предложение президента, то проект двух профессоров был заведомо неприемлем для оппозиции. Абсолютное большинство политиков (не от коалиции, но в целом) в комиссии по выбору судей – это красная черта, которую лидеры демонстрантов на улицах не могли позволить политикам перейти. Именно поэтому Орна Барбивай тут же объявила это предложение "дуршлагом с большим количеством дыр". Вновь стороны более заняты поиском алиби на момент провала, чем поиском путей этого провала избежать. Когда оппозиция забраковала компромисс Эльбашана-Фридмана, коалиция обвинила ее в нежелании договариваться. Когда коалиция отклонила предложение президента, в оппозиции направили в ее сторону обвинительный перст.

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В оппозиции ситуация остается еще более запутанной. Помимо борьбы с коалицией, каждая партия старается не утратить релевантность тем более на фоне набирающих обороты акций протеста на улицах. На этой неделе глава НДИ Авигдор Либерман записал в свой актив небольшое достижение, когда именно по его инициативе оппозиция приняла символическое решение не принимать участие в голосовании в третьем чтении в том случае, если коалиция вынесет в одностороннем порядке на утверждение законы по реформе. Этот шаг не более чем символический, так как голосование в третьем чтении обычно следует через несколько минут после второго. Бойкот ничего не меняет, и является еще одной демонстрацией.

Пока что каждая партия в оппозиции пытается автономизироваться от другой. Если судить по итогам опросов, наиболее эффективно это получается у "Махане Мамлахти". По опросу KANTAR, опубликованному телеканалом "Кан", "государственники" сегодня набирали бы 17 мандатов. Общее соотношение блоков возвращается к ситуации, предшествовавшей выборам: 58 мандатов у партий нынешней коалиции, 57 у партии нынешней оппозиции. 5 мандатов набирает ХАДАШ-ТААЛ. Арабский список точно не принадлежит к блоку Нетаниягу, однако и в оппозицию они не слишком интегрированы. "Тиби и Удэ сотрудничают с "Ликудом", и поэтому не являются частью оппозиции", – сказал на этой неделе Яир Лапид.

За пределами Кнессета тенденция участия израильских арабов в акциях протеста против правительства меняется, и она отражает общую ситуацию. До тех пор, пока главным фокусом акций протеста была юридическая реформа, израильские арабы не торопились принимать в них участие. Жителям Сахнина, Тайбе и Умм эль-Фахма нет дела до состава комиссии по назначению судей и преодоления вето БАГАЦа. Однако митинги на улицах все быстрее отходят от темы реформы и превращаются в акции протеста в целом против правительства. Не случайно на этой неделе состоялся митинг возле дома главы "Дегель а-Тора" Моше Гафни. "Это уже не реформа. Это государство Тель-Авив против государства Иудея и ультраортодоксия против светских", – сказал на этой неделе в Кнессете предприниматель Гиора Ярон, один из инициаторов компромисса Эльбашана-Фридмана. Если его диагноз верен, а есть основания считать, что он верен, противостояние продолжится, даже когда и если конфликт вокруг реформы будет так или иначе разрешен.

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Однако до этого еще, судя по всему, далеко. Провал инициативы президента заметно осложнил процесс достижения соглашения, что бы ни говорил по этому поводу глава оппозиции Яир Лапид и другие лидеры оппозиционных партий. Главный вопрос, на который коалиции необходимо дать ответ, намерена ли она соблюсти ей же установленный график и утвердить в одностороннем порядке законы по реформе до завершения сессии Кнессета. Для того, чтобы избежать этого, оппозиции необходимо проявить хотя бы минимальную готовность к компромиссу в том, что касается состава комиссии по выбору судей. Это главный вопрос для Левина и Ротмана. Не менее этот вопрос важен Лапиду и Михаэли. Как привести эти требования к общему знаменателю, пока неясно. В политических и околополитических кругах пытаются найти основу для оптимизма в том, что по большинству вопросов позиции сторон близки. Однако пока все не согласовано, ничего не согласовано.

В ходе уличных протестов все больше проявлений насилия по отношению к демонстрантам, перекрывающим движение по шоссе и сомнительных акций с их стороны. Так на этой неделе бывшие участники операции Энтеббе арендовали старый "Мерседес", подобный тому, который они использовали во время операции, и возглавили колонну автомобилей, блокировавших движение у въезда в аэропорт "Бен-Гурион". "Мы хотели подчеркнуть разницу в ценностях между Биньямином Нетаниягу и Йони Нетаниягу", – заявил один из участников акции. Вот, что написал в ответ генерал-майор запаса Амирам Левин, человек крайне далекий от того, чтобы поддерживать Биньямина Нетаниягу или юридическую реформу. ""Не Йони, погибший рядом с вами, долен стыдиться. Вы должны стыдиться и просить прощения у Биби и его семьи за циничное использование памяти Йони в политических целях. Критика – да, возмущение – да, протест – да, удар по семье, понесшей такую утрату – нет и еще раз нет. Вы допустили ошибку, извинитесь". В Израиле 2023 года все меньше остается символов, которые нельзя использовать в политических целях.