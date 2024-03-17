Воскресенье, 17 марта 2024 года, 163-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября 2023 года с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

163-й день войны в Израиле. Хронология событий (все события этого дня войны)

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили на израильской территории 253 человека. В настоящее 134 похищенных (живых и мертвых) находятся в Газе. Среди них: четыре человека находятся в плену у ХАМАСа с 2014 года; 130 человек, похищенных 07.10.2023 – 111 мужчин (в их числе двое маленьких детей) и 19 женщин – 119 граждан Израиля и 11 иностранцев (восемь из Таиланда, один из Непала, один из Танзании, один гражданин Франции и Мексики). Еще одна израильтянка считается пропавшей без вести. Тела 33 похищенных удерживаются ХАМАСом в Газе (включая похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены 123 человека: пять израильтян были спасены до первого этапа обмена с ХАМАСом, 81 израильтянин и 24 иностранца были освобождены в ходе первого этапа обмена с ХАМАСом (с 24 по 30 ноября 2023 года), восемь похищенных были убиты ХАМАСом и их тела были найдены и вывезены силами ЦАХАЛа, трое заложников были случайно убиты военнослужащими ЦАХАЛа, двое заложников были спасены в ходе спецоперации 12.02.2024. 12.03 стало известно о гибели еще одного заложника (военнослужащего).

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле около 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 250 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы не менее 13000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 240 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и ХАМАСа в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по март 2024 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены более 14000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Тысячи ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о примерно 31500 убитых с начала войны и свыше 73000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

05:00

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 16 марта в бою в центре сектора Газы был тяжело ранен боец ​​601-го батальона. Раненый доставлен в больницу. Семья извещена.

04:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели на западе и на востоке Дир аль-Балаха, в центре сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в деревню Аль-Ирка, около Дженина. Задержан подозреваемый.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Хевроне. Задержан подозреваемый.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Байт-Уммаре, к северу от Хеврона. Задержан подозреваемый.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Яабад, около Дженина. Задержан подозреваемый.

03:00

Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает Уаззани, на юге Ливана.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Дуру, к югу от Хеврона.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Бейтунию, к западу от Рамаллы.

Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районах Хамамас, Аль-Ауайда и около Киама, на юге Ливана.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Шхем и действуют в восточных районах города, а также в Старом городе. Поступают сообщения о столкновениях.

01:00

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Дир аль-Балахе, в центре сектора. В частности, был атакован дом семьи Табэт. Не менее десяти убитых.

В районе Наби Элиас израильскими военными задержан подозреваемый, житель Калькилии.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Хусан, около Бейт-Лехема. Поступают сообщения о столкновениях.

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели на севере сектора.

00:00

Столкновения в Анабте, восточней Туль-Карема. Ранен местный боевик.

Пограничная полиция действует в районе Ар-Рам, на севере Иерусалима.

SANA: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям около Дамаска и на юге Сирии

Последний сигнал тревоги об обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 08:59 16 марта. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 13:24 16 марта. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.