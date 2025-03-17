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Израиль

Ганц: "Глава ШАБАКа – солдат государства, не солдат премьер-министра"

Махане Мамлахти
Бени Ганц
время публикации: 17 марта 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 14:33
Ганц: "Глава ШАБАКа – солдат государства, не солдат премьер-министра"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 17 марта, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Глава ШАБАКа – солдат государства, не солдат премьер-министра. Он взял на себя ответственность и реализовал этот шаг в отличие от главы правительства, который не знает, что такое ответственность".

"Нельзя смотреть на дерево и не видеть леса. То, что происходит, не может вызывать сомнений. Нетаниягу разрушает основы государства. Он уволил министра обороны, он пытается уволить юридического советника правительства, он увольняет главу ШАБАКа, он разрушает все все вокруг. И если всего этого недостаточно – он возрождает юридическую реформу. Я призываю граждан не мириться с происходящим, выйти на улицы и протестовать. Даже если потребуются еще несколько месяцев, мы сменим это правительство и создадим новое, которое будет ориентировано на интересы государства, а не на интересы "монарха"", – резюмировал Ганц.

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