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Израиль

"Дрова собирали". БПЛА ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 17 марта 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 13:16
"Дрова собирали". БПЛА ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Газе
AP Photo/Tsafrir Abayov

БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по группе мужчин к востоку от лагеря Аль-Бурейдж, в центральной части сектора Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что трое мужчин были убиты, есть раненые. Утверждается, что все эти люди "собирали дрова" недалеко от позиций ЦАХАЛа.

Названы имена убитых: Ибрагим Абу Хаджир, Тарик Арафат Абу Хаджир и Ариф Джабар Абу Хаджир. Судя по всему, они были родственниками.

Источники в Газе сообщают, что сегодня БПЛА ЦАХАЛа также атаковал цель около мечети Муауийя в районе аль-Мауаси, на окраине Рафаха, на юге сектора.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что в центре и на юге сектора Газы были атакованы две группы террористов, закладывавших мины.

Израиль
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