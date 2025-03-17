Крокодил, ящеры, анаконда и ядовитые лягушки: подпольный "зоопарк" в центре страны

Настоящий зоопарк был обнаружен в мошаве в центральном районе страны: сотрудники полиции и инспекторы Управления природы и парков обнаружили и изъяли множество рептилий, которых содержали в ненадлежащих условиях. Речь идет о животных, содержание которых в неприспособленных условиях частными лицами категорически запрещено.

Среди обнаруженных животных – крокодил, змея анаконда, ядовитые лягушки, несколько различных видов ящериц из-за рубежа, а также местная болотная черепаха, по всей видимости, пойманная в природе.

Все животные были изъяты и переданы для обследования, лечения и дальнейшего ухода Управлению природы и парков. В сообщении полиции подчеркивается: речь идет о крайне серьезных правонарушениях, включающих угрозу человеческой жизни, риск побега животных и нанесение ущерба местным видам, а также жестокое обращение с животными и ненадлежащее их содержание.

Против подозреваемых будут предъявлены серьезные обвинения.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой сообщать о незаконном содержании экзотических животных и о содержании диких животных в ненадлежащих условиях в центр Управления природы и парков по телефону *3639.