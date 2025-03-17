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Израиль

Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона

Полиция
Розыск
время публикации: 17 марта 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 16:04
Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 31-летнего Илана Кауфмана из Кирьят-Экрона. В последний раз его видели 7 марта около его дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.70, худощавый, каштановые волосы, светлые глаза. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-9371444 или 100.

Израиль
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