Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона

Полиция Израиля просит помощи в розыске 31-летнего Илана Кауфмана из Кирьят-Экрона. В последний раз его видели 7 марта около его дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.70, худощавый, каштановые волосы, светлые глаза. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-9371444 или 100.