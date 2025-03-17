Ешиботник приговорен к двум неделям ареста за уклонение от службы в ЦАХАЛе

Учащийся ортодоксальной ешивы "Меорот а-Тора" в Кирьят-Яарим был арестован военной полицией и приговорен к 14 дням военной тюрьмы за уклонение от службы в ЦАХАЛе.

Как сообщает INN со ссылкой на организацию "Агудат бней-ешивот" ("Ассоциация учащихся ешив"), речь идет о студенте, который "укрепляется в вере" и учится большую часть дня, а его раввины дают ему самые положительные характеристики.

Руководители ешивы "Меорот а-Тора" и представители сефардского иудаизма выразили протест против ареста уклониста и пообещали "начать решительную борьбу за его освобождение, чтобы вернуть его на скамью ешивы". Они утверждают, что даже тот, кто не является "типичным" ешиботником, не должен попадать "в разрушительную армию".