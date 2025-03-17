В Иерусалиме задержана журналистка, подозреваемая в подстрекательстве к террору
время публикации: 17 марта 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 08:15
Полиция сообщает о задержании 30-летней журналистки, жительницы Старого города Иерусалима, по подозрению в подстрекательстве к террору.
В течение последних месяцев эта женщина размещала в социальных сетях посты, прославляющие террористов, в частности лидера ХАМАСа в Газе Яхью Синуара (ликвидирован в октябре 2024 года).
Сегодня задержанная будет доставлена в суд для принятия решения о продлении срока содержания ее под стражей.