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Израиль

В Иерусалиме задержана журналистка, подозреваемая в подстрекательстве к террору

Полиция
Иерусалим
Террористы
время публикации: 17 марта 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 08:15
В Иерусалиме задержана журналистка, подозреваемая в подстрекательстве к террору
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 30-летней журналистки, жительницы Старого города Иерусалима, по подозрению в подстрекательстве к террору.

В течение последних месяцев эта женщина размещала в социальных сетях посты, прославляющие террористов, в частности лидера ХАМАСа в Газе Яхью Синуара (ликвидирован в октябре 2024 года).

Сегодня задержанная будет доставлена в суд для принятия решения о продлении срока содержания ее под стражей.

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