Внимание, розыск: пропал 76-летний Хосе Бен-Котель из Петах-Тиквы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летнего Хосе Бен-Котеля, жителя Петах-Тиквы. В сообщении отмечается, что пропавший является выходцем из Чили, говорит по-французски и по-испански. Последний раз его видели в 05:30 17 марта на улице Йоэль Саломон в Петах-Тикве.

Приметы пропавшего: рост 1.57, среднего телосложения, волосы седые, бородка. Известно, что на нем был синий пиджак, возможно у него с собой сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-939-3444 или 100.