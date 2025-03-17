Метеослужба Израиля отмечает аномальную для марта продолжительность серии жарких дней

Метеорологическая служба Израиля накануне ожидаемого спада жары опубликовала отчет о первой половине марта, в котором внимание уделяется не температурным рекордам, которые были зафиксированы в Эйлате и Кфар-Блюме, а продолжительности жарких дней.

В отчете отмечается аномальная продолжительность серии жарких дней, при этом большинство из них приходились на первую половину месяца. В некоторых частях Израиля количество жарких дней и их непрерывность были рекордными, в других – такое происходило несколько раз в прошлые годы.

Рекорды по продолжительности и непрерывности жарких дней были зафиксированы в Иорданской долине и в районе Эйлата, в остальных районах страны подобная или похожая картина наблюдалась в 2004 и 2010 годах.

Например, в Тель-Авиве 12 марта максимальная температура воздуха достигала 29,4, 13 марта – 31,4, 14 марта – 25, 15 марта – 23, 15 марта – 23, 16 марта – 22,4, 17 марта – 24,2 при этом средняя температура в этом районе в марте составляет 19,9. Подобные показатели регистрировались в Тель-Авиве в 2004 году. В 2010 году на Прибрежной равнине было восемь дней, когда температура воздуха достигала 35-37 градусов, однако между ними были дни, когда температура воздуха прогревалась "только" до 25 градусов.