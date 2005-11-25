Замминистра по делам религий Каана назначен ответственным за празднование на горе Мерон

Глава правительства Нафтали Беннет назначит заместителя министра по делам религий Матана Каану ответственным за проведение ежегодного празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Напомним, Каана был назначен путем телефонного голосования накануне.

Отметим, что телефонному голосованию предшествовал скандал на заседании фракции партии "Ямина". Когда Нафтали Беннет попросил каждого депутата подтвердить, что он проголосует за назначение Кааны, все кроме Сильман подтвердили, что поддержат решение. Сильван уклонилась от ответа. Беннет попросил ее покинуть помещение. После того, как Беннету не удалось заручиться поддержкой большинства, Каана был назначен на пост заместителя министра, так как это назначение не нуждается в утверждении Кнессетом.