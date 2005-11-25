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В Израиле

Замминистра по делам религий Каана назначен ответственным за празднование на горе Мерон

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Замминистра по делам религий Каана назначен ответственным за празднование на горе Мерон
David Cohen/Flash90

Глава правительства Нафтали Беннет назначит заместителя министра по делам религий Матана Каану ответственным за проведение ежегодного празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Напомним, Каана был назначен путем телефонного голосования накануне.

Отметим, что телефонному голосованию предшествовал скандал на заседании фракции партии "Ямина". Когда Нафтали Беннет попросил каждого депутата подтвердить, что он проголосует за назначение Кааны, все кроме Сильман подтвердили, что поддержат решение. Сильван уклонилась от ответа. Беннет попросил ее покинуть помещение. После того, как Беннету не удалось заручиться поддержкой большинства, Каана был назначен на пост заместителя министра, так как это назначение не нуждается в утверждении Кнессетом.

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