На стройке в Кирьят-Гате бульдозер задавил одного из рабочих
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Во вторник, 17 мая, на строительной площадке на улице а-Римон в Кирьят-Гате произошел несчастный случай: один из рабочих, мужчина 64 лет, попал под бульдозер.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Парамедикам службы "Маген Давид Адом" оставалось только констатировать его смерть.
Начато расследование.
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