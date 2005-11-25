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В Израиле

На стройке в Кирьят-Гате бульдозер задавил одного из рабочих

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На стройке в Кирьят-Гате бульдозер задавил одного из рабочих
Flash90. Фото: А.Султан

Во вторник, 17 мая, на строительной площадке на улице а-Римон в Кирьят-Гате произошел несчастный случай: один из рабочих, мужчина 64 лет, попал под бульдозер.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Парамедикам службы "Маген Давид Адом" оставалось только констатировать его смерть.

Начато расследование.

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