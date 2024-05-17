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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: бои на севере сектора, в основном в Джабалии

время публикации: 17 мая 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 06:31
Операция ЦАХАЛа в Газе: бои на севере сектора, в основном в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 17 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая. При этом основные бои идут на севере.

На севере сектора: ЦАХАЛ вел интенсивный обстрел восточных районов Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии; в районе Джабалии, на севере сектора, продолжались бои; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Тильбани в Шати, на западе города Газа; в Джабалии аль-Балад ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Шаабан; самолеты ЦАХАЛа наносили удары по целям в центре города Газа.

В центре сектора: удар по зданию школы в Нусейрате, есть убитые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 17 мая.

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