Подтверждена гибель двух граждан Таиланда, убитых террористами 7 октября

16 мая поступила информация о том, что террористами 7 октября 2023 года в Беэри были убиты двое граждан Таиланда – Судтхисак Ринтхалак (42 года) и Сонтхайя Оаккхарасри (30 лет). Их тела удерживаются в Газе.

Ранее Ринтхалак и Оаккхарасри считались похищенными.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком