Подтверждена гибель двух граждан Таиланда, убитых террористами 7 октября
время публикации: 17 мая 2024 г., 05:56 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 06:01
16 мая поступила информация о том, что террористами 7 октября 2023 года в Беэри были убиты двое граждан Таиланда – Судтхисак Ринтхалак (42 года) и Сонтхайя Оаккхарасри (30 лет). Их тела удерживаются в Газе.
Ранее Ринтхалак и Оаккхарасри считались похищенными.
Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)
Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком
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