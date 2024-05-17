Операция ЦАХАЛа в Газе: боевые действия в Джабалии и Рафиахе, атакованы 60 целей. Видео

Силы 98-й дивизии активизировали боевые действия в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в Рафиахе, в этом районе уничтожены ракетные установки дальнего действия.

Бойцы 7-й и 460-й бригад 98-й дивизии постепенно берут под контроль Джабалию. ВВС атаковали в этом районе склад боеприпасов и уничтожили боевиков, которые обстреляли израильских военных из гранатометов.

Бойцы бригады "Гивати" и 401-й бригады под руководством командования 162-й дивизии продолжают бои в нескольких районах Рафиаха. На востоке Рафиаха уничтожена еще одна ракетная установка дальнего действия.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 60 целей в секторе Газы.