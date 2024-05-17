ЦАХАЛ: в ливанской Наджарии уничтожены комплексы ПВО. Видео

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по целям в в ливанском городке Наджария, расположенном между Сайдой и Тиром, примерно в 50 км от границы Израиля.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что была атакована инфраструктура "Хизбаллы" – в том числе несколько комплексов ПВО, представлявших угрозу для израильской авиации.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что данные комплексы стояли в населенном пункте, что создавало угрозу местным жителям.

ЦАХАЛ не комментирует сообщения ливанской стороны о том, что среди убитых в результате ударов по целям в Наджарии есть сирийские граждане.

На видео, представленном ЦАХАЛом, показано поражение здания, после которого заметен разлет ракет, хранившемся в этом строении.