ЦАХАЛ: в ливанской Наджарии уничтожены комплексы ПВО. Видео
время публикации: 17 мая 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 14:22
ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по целям в в ливанском городке Наджария, расположенном между Сайдой и Тиром, примерно в 50 км от границы Израиля.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что была атакована инфраструктура "Хизбаллы" – в том числе несколько комплексов ПВО, представлявших угрозу для израильской авиации.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что данные комплексы стояли в населенном пункте, что создавало угрозу местным жителям.
ЦАХАЛ не комментирует сообщения ливанской стороны о том, что среди убитых в результате ударов по целям в Наджарии есть сирийские граждане.
На видео, представленном ЦАХАЛом, показано поражение здания, после которого заметен разлет ракет, хранившемся в этом строении.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2024