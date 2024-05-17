Зафиксировано около 75 пусков ракет с территории Ливана; десятки из них перехвачены ПВО

После предупреждения о ракетном обстреле на севере страны было зафиксировано около 75 пусков ракет с территории Ливана; десятки из них были перехвачены израильскими ПВО.

Кроме того, ранее сегодня силы ЦАХАЛа обнаружили в районе Ярун ракетную установку "Хизбаллы", готовую к запуску ракет в сторону территории Израиля. ВВС ЦАХАЛа атаковали ракетную установку террористов, предотвратив ее использование.