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Израиль

Опрос "Mааривa": партия Ганца ослабевает, партия Нетаниягу усиливается, "Авода" не проходит

время публикации: 17 мая 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 14:45
Опрос "Mааривa": партия Ганца ослабевает, партия Нетаниягу усиливается, "Авода" не проходит
Flash90

Издание "Маарив" опубликовало в пятницу, 17 мая, результаты очередного опроса, проведенного институтом "Лазар мехкарим" под руководством доктора Менахема Лазара в сотрудничестве с Panel4All.

Согласно этому опросу, партия партия "Махане Мамлахти" (Бени Ганц) продолжает терять мандаты и сегодня получила бы 30 депутатских мест (на два меньше, чем неделю назад). Это при том, что на сей раз, согласно опросу, партия "Авода" не преодолевает электоральный барьер, то есть не "отбирает" мандаты у какой-либо другой партии.

"Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу усиливается на два мандата и получил бы сегодня 19 мест в Кнессете.

Далее следуют: "Еш Атид" (Яир Лапид) – 14 (+1), НДИ (Авигдор Либерман) – 12 (+1), ШАС (Арье Дери) – 9 (-1), "Оцма Йегудит" – 9 (0), "Яадут а-Тора" – 7 (0), ХАДАШ-ТААЛ – 5 (0), РААМ- 5 (+1), МЕРЕЦ – 5 (0), "Ционут Датит" – 5 (+1).

Заявление Нетаниягу о намерении продвигать закон о призыве, когда-то предложенный Ганцем, не особо впечатлило избирателей. Только 26% поддерживают в этом вопросе Нетаниягу, 45% заявили, что им близка позиция Ганца, который считает, что премьер-министр просто пытается выиграть время.

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