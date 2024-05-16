Опросы 14-го и 12-го телеканалов: Ганц продолжает терять поддержку избирателей

В четверг, 16 мая, 14-й и 12-й телеканалы опубликовали опросы общественного мнения, согласно которым, Бени Ганц продолжает терять поддержку избирателей.

По данным опроса 14-го телеканала, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получила бы 26 мандатов, став самой крупной фракцией в парламенте, а партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцом получила бы 20 мандатов, что на три мандата меньше, чем во время предыдущего опроса.

По данным опроса 12-го канала, партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем была бы самой крупной фракцией Кнессета, получив 29 мандатов (на два мандата меньше, чем во время предыдущего опроса). Партия "Ликуд" получила бы 19 мандатов.

По данным опроса 14-го телеканала, остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Еш Атид" – 14, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 10, "Наш дом Израиль" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Авода" – 6, РААМ – 6, "Ционут Датит" – 5, МЕРЕЦ – 4, ХАДАШ-ТААЛЬ – 4. "Ямин Мамлахти" Гидеона Саара и партия БАЛАД не проходят в Кнессет.

Таким образом, согласно этому опросу 14-го канала, усиливается правый фланг, получая в Кнессете 58 мест, лево-центристский блок имеет 52 мандата, и 10 мандатов имеют арабские партии.

По данным 12-го канала, остальные места в Кнессета распределяются следующим образом: "Еш Атид" – 16, "Наш дом Израиль" – 11, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛЬ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4, МЕРЕЦ – 4. Согласно этому опросу, "Ямин Мамлахти", "Авода" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Таким образом, по по данным опроса 12-го телеканала, партии нынешней оппозиции получают 65 мест в Кнессете (за исключением блока ХАДАШ-ТААЛЬ), нынешней коалиции – 50.