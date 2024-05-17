Действия ЦАХАЛа в ночь на 17 мая в Иудее и Самарии: задержаны подозреваемые, убит боевик

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 мая действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Бале, Шуэйке), в Калькилии, в Шхеме (в Аскаре) и около Шхема (в Думе), около Хеврона (в Саире, Дуре), в Сильуаде (к северу от Рамаллы).

В деревне Бала, к востоку от Туль-Карема, в ходе столкновений с израильскими военными был убит молодой мужчина. Судя по сообщениям в соцсетях, речь идет о местном боевике.

Силы ЦАХАЛа действовали в Уади аль-Эзба около Аззуна, к востоку от Калькилии, ведутся розыски боевиков, стрелявших в военных.

В Калькилии был снесен памятник "шахиду" Махмуду Халалу.

Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции действовали в Анате, к северу от Иерусалима.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 мая.