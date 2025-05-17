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Израиль

Состояние подростка, спасенного после крушения самолета в Бат-Яме, остается критическим

Авиакатастрофа
время публикации: 17 мая 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 09:43
Состояние подростка, спасенного после крушения самолета в Бат-Яме, остается критическим
Пресс-служба МАДА

Из больницы "Вольфсон" сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь 15-летнего подростка, спасенного после крушения одномоторного самолета у побережья Бат-Яма.

Состояние мальчика по-прежнему остается критическим.

Самолет упал в воду на расстоянии около 50 метров от берега. Подротска удалось извлечь из заполненного водой самолета. Пилот выбрался из самолета самостоятельно, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Израиль
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