Состояние подростка, спасенного после крушения самолета в Бат-Яме, остается критическим

Из больницы "Вольфсон" сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь 15-летнего подростка, спасенного после крушения одномоторного самолета у побережья Бат-Яма.

Состояние мальчика по-прежнему остается критическим.

Самолет упал в воду на расстоянии около 50 метров от берега. Подротска удалось извлечь из заполненного водой самолета. Пилот выбрался из самолета самостоятельно, его состояние оценивается как удовлетворительное.