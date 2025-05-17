Экстремальная жара в Израиле. По всей стране вспыхивают пожары

В течение дня в разных районах Израиля на фоне экстремально жаркой погоды вспыхивали пожары. После полудня пожарная служба сообщила о возгорании в лесу Харувит в районе Мате-Иегуда, добавив, что на месте работают несколько пожарных расчетов.

"В связи с экстремальными погодными условиями, существует опасность быстрого распространения огня", – говорится в сообщении.

10 пожарных бригад при поддержке двух пожарных самолетов работают над тушением пожара на открытой местности возле Шфарама.

Одновременно 12 бригад при поддержке восьми самолетов тушат пожар в Рамат а-Шофете. На данный момент пострадавших нет, и имуществу ущерб не причинен.

В условиях крайне жаркой и сухой погоды высока вероятность возникновения сильных лесных и полевых пожаров.

Пожарная служба и Управление природы и парков сообщают: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях категорически запрещено.