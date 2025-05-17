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Израиль

Эдраи: "ХАМАС находится под сильным давлением"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 мая 2025 г., 15:22 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 15:22
Авихай Эдраи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, полковник Авихай Эдраи, заявил в субботу, 17 мая, что "ХАМАС находится под огнем и сильным давлением, с севера сектора до его юга, под землей, на земле и под землей".

По его словам, "как это происходит на оси Мораг, так это произойдет и в любом другом месте в Газе, которое ХАМАС использует в террористических целях".

"Мы не остановимся, пока не вернем похищенных и не свергнем власть террора", – заявил Эдраи.

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