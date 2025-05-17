Температурные рекорды в Израиле

В субботу, 17 мая, в Израиле было побито несколько температурных рекордов для мая, и во многих местах показатели были близки к историческим максимумам.

В кибуце Эйлон в Западной Галилее было зафиксировано 41,6 градуса Цельсия, на 1 градус больше, чем в 1941 году.

В кибуце Неве-Яар в Изреэльской долине столбик термометра поднялся до 43,5 градусов, обновив на 0,3 градуса рекорд, установленный в 1970 году.

В кибуце Ламед-Хей температура составила 43,5 градуса, в Афуле – 43,2 градуса, на десятые доли меньше рекордов для этих мест.

В районе озера Кинерет, в долине Бейт-Шеана, в Иорданской долине и в пустыне Арава температуры составили 44-45 градусов, в прибрежной долине и в округе а-Шарон – 41-42 градуса.