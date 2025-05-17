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Израиль

"Кан": переговоры в Дохе о немедленном освобождении 10 заложников в обмен на прекращение огня

ХАМАС
Заложники
Катар
время публикации: 17 мая 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 22:12
"Кан": переговоры в Дохе о немедленном освобождении 10 заложников в обмен на прекращение огня
Miriam Alster/Flash90

Корреспондент корпорации гостелерадио "Кан" Сулейман Масауде сообщает, что в Дохе ведутся переговоры о формате, близком к тому, который изначально предлагал спецпосланник США Стив Виткофф.

Согласно этому формату, ХАМАС немедленно освободит 10 живых заложников в обмен на полтора-два месяца прекращения огня, а на десятый день даст подробный отчет о состоянии оставшихся заложников.

Также обсуждается освобождение от 200 до 250 террористов из израильских тюрем.

При этом ХАМАС настаивает на том, чтобы США дали реальные гарантии, что в дальнейшем будет обсуждаться полное окончание войны.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу велел израильской делегации задержаться в Дохе после того, как ХАМАС объявил о готовности к возобновлению переговоров.

Израиль
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