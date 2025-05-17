"Кан": переговоры в Дохе о немедленном освобождении 10 заложников в обмен на прекращение огня
время публикации: 17 мая 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 22:12
Корреспондент корпорации гостелерадио "Кан" Сулейман Масауде сообщает, что в Дохе ведутся переговоры о формате, близком к тому, который изначально предлагал спецпосланник США Стив Виткофф.
Согласно этому формату, ХАМАС немедленно освободит 10 живых заложников в обмен на полтора-два месяца прекращения огня, а на десятый день даст подробный отчет о состоянии оставшихся заложников.
Также обсуждается освобождение от 200 до 250 террористов из израильских тюрем.
При этом ХАМАС настаивает на том, чтобы США дали реальные гарантии, что в дальнейшем будет обсуждаться полное окончание войны.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу велел израильской делегации задержаться в Дохе после того, как ХАМАС объявил о готовности к возобновлению переговоров.
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