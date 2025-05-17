Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 17 мая, температура резко повысится и будет значительно выше среднесезонной. Сухо. Утром пустынный ветер, шарав. Днем и вечером северный ветер. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 24-38 градусов, в Тель-Авиве – 22-38, в Хайфе – 26-38, в Эйлате – 27-45, в Беэр-Шеве – 24-42, в Мицпе-Рамоне – 24-39, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-35, в Ариэле – 25-39, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-33, на Голанских высотах – 24-40.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник жара спадет.