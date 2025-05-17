ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА, летевший с востока

В 3:31 ночи 17 мая пресс-служба ЦАХАЛа уведомила о перехвате БПЛА, летевшего с востока. Сообщений о причиненном ущербе не поступало.

По всей видимости, речь идет о перехвате беспилотника, запущенного хуситами из Йемена.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта 2025 года, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы. В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

Ракетные обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 16, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.