В Научном парке Реховота участники акции в поддержку заложников подверглись нападению
время публикации: 17 мая 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 20:22
В субботу, 17 мая, в Научном парке Реховота, где систематически проходят акции в поддержку семей заложников, несколько молодых людей напали с кулаками на демонстрантов.
По словам участников демонстрации, нападавшие стремились причинить им физическую боль. Один из нападавших кричал: "Биби – король". Также из рук демонстрантов были вырваны израильские флаги.
Полиция задержала нескольких подозреваемых, однако пока неясно, идет ли речь о тех, кто напал, тез, кто защищался, или о тех и других.