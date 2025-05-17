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Израиль

В Научном парке Реховота участники акции в поддержку заложников подверглись нападению

Полиция
Акции протеста
время публикации: 17 мая 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 20:22
иллюстрация
Avshalom Sassoni/Flash90

В субботу, 17 мая, в Научном парке Реховота, где систематически проходят акции в поддержку семей заложников, несколько молодых людей напали с кулаками на демонстрантов.

По словам участников демонстрации, нападавшие стремились причинить им физическую боль. Один из нападавших кричал: "Биби – король". Также из рук демонстрантов были вырваны израильские флаги.

Полиция задержала нескольких подозреваемых, однако пока неясно, идет ли речь о тех, кто напал, тез, кто защищался, или о тех и других.

Израиль
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