Спасена 42-я "контрабандная" мартышка с начала марта

Группа ветеринаров поймала молодую зеленую мартышку, замеченную в районе Ашдода.

Из-за большого скопления людей, не выполнивших просьбу ветеринаров держаться подальше от мартышки, животное было очень напугано и долго пряталось. Чтобы поймать его, пришлось применить дротик со снотворным.

Мартышка была доставлена для дальнейшего лечения и обследования в обезьяний питомник "Парк а-Кофим", который расположен в районе Бен-Шемена, где проснулась и начала приходить в себя.

В Управлении природы и парков отмечают, что это 42-я зеленая мартышка, обнаруженная в Израиле с начала марта. В последнее время зоозащитники наблюдают все больше случаев незаконного содержания животных, доставленных в Израиль контрабандой.

Вред, причиняемый диким животным из-за неправильного содержания, очевиден, и, к сожалению, они не смогут вернуться в дикую природу.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой сообщать о незаконном содержании экзотических животных и о содержании диких животных в ненадлежащих условиях в центр Управления природы и парков по телефону *3639.