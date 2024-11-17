Вооруженное нападение на 4-й трассе, раненый в тяжелом состоянии

На 4-й трассе, недалеко от Ган-Явне, в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 25 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненый был доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде. Еще одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Полиция проводит расследование.