Вооруженное нападение на 4-й трассе, раненый в тяжелом состоянии
время публикации: 17 ноября 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 11:53
На 4-й трассе, недалеко от Ган-Явне, в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 25 лет.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что раненый был доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде. Еще одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.
Полиция проводит расследование.
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