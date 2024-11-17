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Израиль

"Дело Фельдштейна": в 16:00 будет снято эмбарго на публикацию деталей

Судебные решения
Суд
время публикации: 17 ноября 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 11:41
"Дело Фельдштейна": в 16:00 будет снято эмбарго на публикацию деталей
Sraya Diamant/Flash90

Мировой суд центрального округа разрешил опубликовать в 16:00 дополнительные подробности дела о хищении и незаконной публикации совершенно секретных документов.

Запрет на публикацию будет снят после того, как несколько СМИ подали апелляцию с требованием разрешить к публикации детали дела.

В ночь на 17 ноября Верховный суд принял апелляцию государственной прокуратуры и оставил под арестом Эли Фельдштейна, а также еще одного подозреваемого по этому делу, чье имя до сих пор запрещено к публикации. Срок их содержания под стражей продлен до 18:00. Тогда состоится дополнительное заседание суда, в ходе которого прокуратура заявит о завершении расследования и намерении предъявить обвинения подозреваемым.

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