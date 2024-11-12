Канцелярия Нетаниягу против ШАБАКа: "Разрушают жизни людей, чтобы они оговорили премьер-министра"

Канцелярия премьер-министра опубликовала заявление по поводу задержания подозреваемых в причастности к делу об утечке секретных документов.

"Нам очень больно, что разрушают жизни молодых людей по ложным обвинениям только для того, чтобы нанести удар по власти правых в Израиле. В демократическом государстве не отправляют людей в подвалы на 20 дней, лишая их на много дней права встретиться с адвокатом, только для того, чтобы вынудить их оговорить премьер-министра. Это издевательство тем более возмутительно, что не было даже одного расследования по поводу потока утечек из военно-политического кабинета и с заседаний рабочей группы на переговорах. Эти утечки, являющиеся нарушением закона, появлялись на протяжении всех дней войны. Эти утечки открывали перед Ираном, "Хизбаллой" и ХАМАСом секретную информацию, что причиняло ущерб безопасности государства", – говорится в заявлении канцелярии.

Ранее адвокат одного из подозреваемых Миха Фетман дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". В своем интервью он сказал, что его подзащитный слышал от Эли Фельдштейна, что документ попал к премьер-министру, и тот якобы очень заинтересовался и сказал, что "хотел бы еще".