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Израиль

Минздрав ХАМАСа сообщает о десятках убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям на севере Газы

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 17 ноября 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 09:02
Минздрав ХАМАСа сообщает о десятках убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям на севере Газы
AP

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что в результате двух ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Байт-Лахии, на севере сектора, были убиты около 65 человек.

В сообщении сказано, что речь идет о предварительной информации.

Ранее сообщалось о более десяти убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Аль-Бурейдже, в центре сектора, а также об убитых в результате ударов по целям на севере сектора.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

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