Минздрав ХАМАСа сообщает о десятках убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям на севере Газы
время публикации: 17 ноября 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 09:02
Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что в результате двух ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Байт-Лахии, на севере сектора, были убиты около 65 человек.
В сообщении сказано, что речь идет о предварительной информации.
Ранее сообщалось о более десяти убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Аль-Бурейдже, в центре сектора, а также об убитых в результате ударов по целям на севере сектора.
ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.