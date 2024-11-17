Минздрав ХАМАСа сообщает о десятках убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям на севере Газы

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что в результате двух ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Байт-Лахии, на севере сектора, были убиты около 65 человек.

В сообщении сказано, что речь идет о предварительной информации.

Ранее сообщалось о более десяти убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Аль-Бурейдже, в центре сектора, а также об убитых в результате ударов по целям на севере сектора.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.