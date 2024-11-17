Война в Газе в ночь на 17.11.2024: множество убитых, ЦАХАЛ вошел в Аль-Бурейдж

В ночь на 17 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа вошли в Аль-Бурейдж.

На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Байт-Лахии, есть убитые и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Аль-Буйрейдже, по разным данным, от девяти до 11 убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по цели в Аль-Буйрейдже, есть убитый и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали верхние этажи еще одного здания в Аль-Буйрейдже; силы ЦАХАЛа вошли в Аль-Бурейдж с восточной стороны.

На юге сектора: источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в восточной части Рафаха; ЦАХАЛ нанес удар по цели в центре Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 17 ноября.

В бою на севере сектора Газы погиб старший сержант резерва Идан Кейнан, 21 год, из Рамат-Гана, боец 80-го ​​батальона "Нахшон" бригады "Кфир".