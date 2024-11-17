В бою на севере Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант резерва Идан Кейнан, 21 год, из Рамат-Гана, боец 80-го ​​батальона "Нахшон" бригады "Кфир".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 796 военнослужащих ЦАХАЛа.