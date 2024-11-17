Задержаны трое подозреваемых в запуске осветительных боеприпасов в сторону резиденции Нетаниягу

Полиция сообщила, что по подозрению в запуске двух осветительных боеприпасов в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Кейсарии задержаны трое подозреваемых.

Задержанные переданы для допросов следователям 433-го отдела полиции ("Лахав") и общей службы безопасности (ШАБАК).

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