Задержаны трое подозреваемых в запуске осветительных боеприпасов в сторону резиденции Нетаниягу
время публикации: 17 ноября 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 06:07
Полиция сообщила, что по подозрению в запуске двух осветительных боеприпасов в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Кейсарии задержаны трое подозреваемых.
Задержанные переданы для допросов следователям 433-го отдела полиции ("Лахав") и общей службы безопасности (ШАБАК).
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