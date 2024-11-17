ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по шести объектам "Хизбаллы" в пригороде Бейрута
время публикации: 17 ноября 2024 г., 20:01 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 20:01
ЦАХАЛ сообщает о продолжении ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. В последние часы уничтожены еще шесть объектов "Хизбаллы".
Целями атаки были склад с оружием, командные пункты и другие объекты террористической инфраструктуры.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.