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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по шести объектам "Хизбаллы" в пригороде Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 17 ноября 2024 г., 20:01 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 20:01
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по шести объектам "Хизбаллы" в пригороде Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о продолжении ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. В последние часы уничтожены еще шесть объектов "Хизбаллы".

Целями атаки были склад с оружием, командные пункты и другие объекты террористической инфраструктуры.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

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