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Израиль

Незаконная демонстрация ультраортодоксов на Жаботински, есть задержанные

Полиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 17 ноября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 19:56
Незаконная демонстрация ультраортодоксов на Жаботински, есть задержанные
Erik Marmor/Flash90

В воскресенье вечером на улице Жаботински в Бней-Браке проходит незаконная демонстрация протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин в армию – полиция ранее разрешила демонстрацию на шоссе номер 4 при условии, что бастующие не будут его перегораживать, но недовольные таким ограничением демонстранты решили сменить место проведения демонстрации.

Протестующие перегородили улицу Жаботински, ключевую улицу, связывающую Петах-Тикву, Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив. Участники акции держат плакаты "Умрем, но не призовемся", перекрывают трассу, выкрикивают оскорбления в адрес сотрудников полиции и пытаются нападать на полицейских.

На месте демонстрации возникла пробка. Полиция просит водителей не приезжать в этот район и использовать альтернативные маршруты. Сообщается о задержании, как минимум, одного участника демонстрации по подозрению в нарушении общественного порядка.

Израиль
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