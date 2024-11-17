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Израиль

Ливанские источники сообщили об еще одной "точечной ликвидации" в Бейруте, осуществленной Израилем

время публикации: 17 ноября 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 21:21
Ливанские источники сообщили об еще одной "точечной ликвидации" в Бейруте
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Ливанские источники сообщают о втором за сегодняшний день ударе ВВС ЦАХАЛа в Бейруте, за пределами Дахии. Удар был нанесен по легковому автомобилю в квартале Мар-Элиас.

Арабский корреспондент "Кан" Рои Кейс в своем Х-блоге написал, что целью очередного точечного удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте мог быть Мухаммад Такуш, генеральный секретарь "Аль-Джамаа аль-Исламия". Однако вскоре журналист написал, что эта версия не подтвердилась – целью был один из высокопоставленных представителей "Хизбаллы".

Арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на источник в израильских спецслужбах передала, что целью был глава оперативного отдела южного фронта "Хизбаллы" Махмуд Мади.

Управление по чрезвычайным ситуациям Ливана сообщило, что в результате удара один человек погиб и, как минимум девять, ранены.

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