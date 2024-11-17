Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: операции в Шхеме, около Рамаллы, в Бейт-Лехеме
время публикации: 17 ноября 2024 г., 07:19 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 07:20
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 ноября действовали в Шхеме, около Рамаллы (в Будрусе, Бир-Зейте), в Бейт-Лехеме.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 ноября.